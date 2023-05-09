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Giyim atölyesinde depremzedeler için üretim yapılıyor

09.05.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından 6 kişilik ekip ile birlikte depremzede vatandaşlar için iç çamaşırı üretiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının kumaş desteğiyle Diyarbakır Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda görev alan usta öğreticiler ve öğrenciler tarafından depremden etkilenen vatandaşlar için giyim üretimleri yapılıyor. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’nin talimatı ile başlayan üretimi İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat ve Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nuray Hürata koordinasyon ediyor.

Depremzede vatandaşların iç çamaşırı ihtiyacının giderilmesi için aralıksız çalışan 6 kişilik ekip, bin 560 takım kadın, erkek ve çocuk olmak üzere her bedenden üretilen iç çamaşırları 40 günde tamamlandı. Depremzedelerle dayanışma ve destek olmak için başlatılan bu çalışma bugün itibariyle tamamlanmış olup Diyarbakır’da konteyner kentte ikamet eden depremzede vatandaşlara dağıtımı yapılacak.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, çadır kentte yürüttükleri faaliyeti durdurup konteyner kentte devam edildiğini dile getirdi.
Depremzede vatandaşların birçok ihtiyaçlarının İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğünce karşılanmaya devam edildiğini belirten Eronat, “Malum 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem sonucu ihtiyaçlarımızın bazılarını karşılamak için burada bulunmaktayız. Diyarbakır Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren bir merkez. Çadır kentteki faaliyetlerimiz burada devam etti. Burada giyim sınıfı çalışmaları devam edilmektedir. Çadır kentte vatandaşların kıyafet ihtiyacı gelen yardımlar sonucunda giderilmekteydi. Bu ihtiyaçlarla birlikte giyim tadilatını gerçekleştirmekteydik. Çadır kentteki faaliyetlerimiz burada iç çamaşırı dikimine dönüştü” dedi.

40 günlük bir zaman dilimi içerisinde 6 kişilik ekipler toplam bin 560 iç çamaşırı ürettiklerini ifade eden Eronat, “Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğümüzün desteğiyle bize gönderilen kumaşlar, 5-6 kişilik bir ekip ile 40 günlük süre içerisinde bin 560 iç çamaşırı ürettik. Erkek, bayan ve çocuk şeklinde iç çamaşırlarımızı ürettik. Ürettiğimiz bu çamaşırları Diyarbakır’daki konteyner kentte vatandaşlara dağıtacağız” diye konuştu.

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