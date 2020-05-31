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Gizem Elmaağaçlı 3. oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.05.2020 11:33 | Son Güncelleme

Milli Okçu Gizem Elmaağaçlı, 8.

Gizem Elmaağaçlı 3. oldu

Milli Okçu Gizem Elmaağaçlı, 8. Fetih Kupası’nda üçüncülük elde etti.
28 - 29 Mayıs 2020 tarihlerinde İstanbul Ok Meydanı Okçuluk Tesisleri’nde düzenlenen 8:Fetih Kupası müsabakalarında Kayseri’yi temsil eden milli okçu Gizem Elmaağaçlı, kategorisinde üçüncü oldu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi sporcusu Gizem Elmaağaçlı, bu yıl 8. si düzenlenen Fetih Kupası’nda Makaralı Yay kategorisinde mücadele etti. Atışlar sonrasında Makaralı Yay Bayan kategorisinde Ayşe Bera Süzer birinci, Yeşim Bostan ikinci olurken Gizem Elmaağaçlı da üçüncü oldu.

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Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
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