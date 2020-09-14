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Gizem Güven-Caner Turp çiftinin acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 09:08 | Son Güncelleme

Oyuncu Gizem Güven'in futbolcu eşi Caner Turp, dedesinin vefatıyla sarsıldı. İkili, acı haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

Gizem Güven-Caner Turp çiftinin acı günü

Sihirli Annem' ve 'Selena' dizilerinde canlandırdığı karakterlerle ünlenen oyuncu Gizem Güven'in eşi Caner Turp'un dedesi yaşamını yitirdi. Turp, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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28 yaşındaki Caner Turp, yaptığı paylaşımda "Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Canım dedemi kaybettik. Mekanın cennet olsun dedem... Nur içinde yat, seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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Gizem Güven ise acı haberi şu sözlerle takipçileriyle paylaştı:

Caner'in dedesi Selahattin dedemizi sabaha karşı kalp krizi sebebiyle kaybettik. Mekanın cennet olsun. Benim de son bir dedem kalmıştı. Daha bir hafta önce yanıbaşımızdaydın...

Takipçileri ise çifte başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

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