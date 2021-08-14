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Gizem Karaca’nın yeni projesi belli oldu

14.08.2021 02:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Gizem Karaca, yeni sezonda rol alacağı diziyi seçti. Son olarak 'Baraj' dizisinde rol alan Gizem Karaca, TRT 1’de yayınlanacak olan dönem dizisi Alp Arslan’da rol alacak.

Gizem Karaca’nın yeni projesi belli oldu

Ünlü oyuncu Gizem Karaca son olarak Baraj dizisiyle seyirci karşısına çıkmıştı. Karaca’nın yeni projesi belli oldu. Gizem Karaca, TRT 1 için çekilecek Alp Arslan dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Baraj dizisinin sona ermesiyle tatil yapan oyuncu yeni dizide Evdokyan isimli bir karakteri canlandıracak.

ALP ARSLAN DİZİSİ HAKKINDA

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğindeki Alp Arslan’da başrolleri Barış Arduç ve Fahriye Evcen üstleniyor. Fahriye Evcen dizide Akça Hatun’u canlandıracak.

Dizide ayrıca Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Korel Cezayirli, Burak Şafak, Esila Umut, Ferit Kaya ve Zeynep Özder rol alıyor.

M. Çağatay Tosun’un yöneteceği Alp Arslan ay sonunda sete çıkacak. TRT’de yine pazartesi akşamları seyirciyle buluşacak dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Gizem Karaca
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