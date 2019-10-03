MAGAZİN

Gizem ve Hakan Hatipoğlu çifti kızları için diş buğdayı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 12:10 | Son Güncelleme

Gizem ve Hakan Hatipoğlu çiftinin kızları Lila diş çıkardı. Diş buğdayı yapan Gizem Hatipoğlu'nun paylaşamına ise beğeni yağdı.

Gizem ve Hakan Hatipoğlu çifti kızları için diş buğdayı yaptı

Katıldıkları yarışma programında tanışıp evlenen Gizem ve Hakan Hatipoğlu çiftinin mutlu günü...
Çiftin, geçen yıl ekim ayında dünyaya gelen kızları Lila'nın ilk dişi çıktı.

Hatipoğlu çifti de geleneklere uyarak kızları için diş buğdayı düzenledi. Evde düzenlenen diş buğdayında O Lila için dualar okundu sonra da hazırlanan lezzetli yiyecekler konuklara ikram edildi.

5d95b70bd3806c1224e70679

Gizem Hatipoğlu da kızının mutlu gününde çekilen pozları Instagram hesabından "Canım kızım. Allah herkesin dualarını kabul etsin" notuyla paylaştı.


Bursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptuBursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptu
Usta oyuncuya son veda! 'Neşemizi yitirdik..'Usta oyuncuya son veda! 'Neşemizi yitirdik..'
Ezhel'in şarkısıyla dans etti! Göğüs dekoltesi olay olduEzhel'in şarkısıyla dans etti! Göğüs dekoltesi olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gizem ve Hakan Hatipoğlu Hakan HAtipoğlu Survivor Hakan Hatipoğlu gizem hatipoğlu Gizem Hatipoğlu kızı

En Çok Okunan Haberler

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Bilal Erdoğan aktif siyasete neden girmedi?

Bilal Erdoğan aktif siyasete neden girmedi?

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Bomba tepki! 'Ben böyle bir adamı aramam'

Bomba tepki! 'Ben böyle bir adamı aramam'

Onyekuru depremi! 3 ay önce transfer olmuştu ama...

Onyekuru depremi! 3 ay önce transfer olmuştu ama...

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar için açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar için açıklama

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarık Ünlüoğlu'na son veda! 'Neşemizi yitirdik..'

Usta oyuncuya son veda! 'Neşemizi yitirdik..'

Hadise Ezhel'in şarkısıyla dans etti! Seksi videosu olay oldu

Ezhel'in şarkısıyla dans etti! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hazal Kaya'nın doğum günü paylaşımı sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı sallayan doğum günü paylaşımı!

Gülenay Kalkan'dan eşi Tarık Ünlüoğlu'na yürek burkan veda

'Bir masal yaşadım seninle...'

Nur Fettahoğlu klozetten paylaştı

Klozetten paylaştı! 'Ne gerek var!'

Müge Anlı'dan bomba tepki! 'Kaybolduysa da iyi olmuş'

Bomba tepki! 'Ben böyle bir adamı aramam'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.