Gizem ve Hakan Hatipoğlu çifti kızları için diş buğdayı yaptı

Katıldıkları yarışma programında tanışıp evlenen Gizem ve Hakan Hatipoğlu çiftinin mutlu günü...

Çiftin, geçen yıl ekim ayında dünyaya gelen kızları Lila'nın ilk dişi çıktı.

Hatipoğlu çifti de geleneklere uyarak kızları için diş buğdayı düzenledi. Evde düzenlenen diş buğdayında O Lila için dualar okundu sonra da hazırlanan lezzetli yiyecekler konuklara ikram edildi.

Gizem Hatipoğlu da kızının mutlu gününde çekilen pozları Instagram hesabından "Canım kızım. Allah herkesin dualarını kabul etsin" notuyla paylaştı.



