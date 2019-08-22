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Gizemli hayırsever mahallenin tüm borçlarını tek kalemde ödedi

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 22.08.2019 14:54 | Son Güncelleme

Antalya'da gizli hayırsever, bir marketin veresiye defterindeki tüm borçlarını ödedi. Market sahibi mahallenin borcunun ödendiğini astığı pankart ile duyurdu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hayırsever bir vatandaş, Osmanlı döneminde özellikle Ramazan ayında zenginler tarafından yoksulların esnafa olan borçlarını ödemesine dayanan "zimem defteri" geleneğini yaşattı. Gizemli hayırsever Soğuksu mahallesinde bulunan Cengiz marketin veresiye defterinde ödeme güçlüğü çeken yaklaşık 200 kişinin borcunu ödeyerek mahallelinin yüzünü güldürdü.

Market sahibi eski kaptan Osman Cengiz, 5 yıldır oğlunun işlettiği marketin veresiye usulü çalıştığını söyledi. "Veresiye olmadan olmuyor, komşuları kıramıyorsun" diyen Cengiz, özellikle gençlerin geldiğini belirtti.

'BİR KAÇ DEFTER ATTIK ZATEN'

Daha öncesinde bir kaç veresiye defteri attıklarını dile getiren Cengiz, "Biz zorlanıyorduk ama ne yapabilirsiniz. Örneğin bir kadın gelip akşam iki ekmek istediğinde nasıl 'hayır' diyebilirsiniz. Mahalle sever, bize herkes gelir sağ olsunlar" şeklinde konuştu.

Antalya Taraftarlar Derneğinden bir arkadaşı olduğunu belirten Cengiz, "Arkadaşımın da borçlardan haberi vardı, bir hayırseverin borçları ödemek istediğini söyledi. Ne kadar borç olduğunu söyledik kendisi de gönderdi. Borcu olan vatandaşlar elbette sevindi, kimisi 'keşke daha fazla alışveriş yapsaydı' diye şaka yaptı" diye konuştu.

Yakında bir düğünleri olduğunu söyleyen Cengiz borcun miktarının değil, duyarlı olunmasının önemli olduğunu dile getirerek hayırsevere teşekkür etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya veresiye borç defteri

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