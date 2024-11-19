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  4. Gizli Bahçe 6. bölümde final yaptı! Murat Yıldırım "Eskort hikâyesi olduğunu düşündüler" açıklamasıyla şaşırttı

Gizli Bahçe 6. bölümde final yaptı! Murat Yıldırım "Eskort hikâyesi olduğunu düşündüler" açıklamasıyla şaşırttı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.11.2024 07:33
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Ebru Şahin ve Murat Yıldırım’ın başrolünde yer aldığı Gizli Bahçe dizisi, kısa sürede final yaptı! Murat Yıldırım, dizinin reytinglerinin ortalamaya yakın olduğunu belirterek, "Dizinin eskort hikâyesi olduğu düşünüldü, ancak aslında böyle değildi" diyerek şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

Gizli Bahçe 6. bölümde final yaptı! Murat Yıldırım "Eskort hikâyesi olduğunu düşündüler" açıklamasıyla şaşırttı

Çarşamba akşamları NOW TV’de yayınlanan ve izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip edilen Gizli Bahçe dizisinden üzücü bir haber geldi. Murat Yıldırım ile Ebru Şahin'in başrolünü paylaştığı dizi için final kararı alındı.

Gizli Bahçe dizisi 6. bölümüyle ekranlara veda edecek ve yayın hayatını sonlandıracak.

Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım final kararından sonra bir davette görüntülendi. Murat Yıldırım, dizinin erken final yapmasının nedenini 2. Sayfa'ya açıklayarak bir de itirafta bulundu.

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GİZLİ BAHÇE NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Yıldırım açıklamasında "Bu kadarı ilk defa! Bazen de iyidir. Çok sebebi var, hikâyeyi doğru anlatamamışız. Dizinin eskârt hikayesi olduğunu düşündüler ama aslında öyle değildi" dedi.

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"BİRAZ DURMAM GEREKİYORMUŞ"

Murat Yıldırım devamında ise "Reytingleri ortalamaya yakındı tam da hikâye yeni başlıyordu kendi adıma biraz durmam gerekiyormuş onu anladım uzun zamandır televizyondayım" itirafında bulundu.

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Murat Yıldırım
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