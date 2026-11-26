Özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer bulan Rafet El Roman, bu kez aşk hayatındaki gelişmelerle konuşuluyor.

Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra yaşadığı ilişkilerle de yıllardır adından söz ettiren ünlü şarkıcı, yeniden evlilik hazırlığıyla gündeme geldi. Ocak ayında katıldığı bir organizasyonda parmağındaki yüzüğü göstererek evlilik sinyali veren 58 yaşındaki sanatçı, bir süredir gözlerden uzak sürdürdüğü ilişkisiyle merak uyandırdı.

Daha önce yeni aşkı ortaya çıkan Rafet El Roman, dün akşam yaptığı açıklamalarla tekrar gündem oldu. Ünlü şarkıcı yaptığı toplantıda yaşadığı aşkta mutluluğunu dile getirdi.

'SEVDİM VE SEVİLİYORUM'

Rafet El Roman, "Evlilik tarihi belli değil henüz. Ben böyle güzel bir beraberlik yaşamadım hayatımda. Belki eski eşlerim kıskanacak ama gayet güzel gidiyor. Sevdim ve seviliyorum." ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN YAŞ FARKI

58 yaşındaki El Roman'ın nişanlısının, 32 yaşındaki Azerbaycanlı hemşire Rahime Haciyeva olduğu daha önce ortaya çıkmıştı.