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GKN Kargo Genel Müdürü Alpay Maden oldu

09.09.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alpay Maden: - "Önümüzdeki dönemde tüm bilgi birikimimizi GKN Kargo'nun büyümesi, gelişmesi ve kargo sektöründe hak ettiği yeri alması için çaba sarf edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - GKN Kargo'nun genel müdürlük görevine kargo ve lojistik sektörünün tecrübeli ismi Alpay Maden getirildi.

GKN Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, kargo sektörünün önemli şirketleri arasında yer alan ve her geçen gün büyümeye devam eden GKN Kargo, son dönemlerde yaptığı inovasyonlar ve kargo sektörüne getirdiği hizmetler ile adından sıkça söz ettiriyor.

"Yüzde yüz teslimat, yüzde yüz müşteri memnuniyeti" ilkesi ile hareket eden GKN Kargo, son olarak kargo ve lojistik sektörünün tecrübeli ismi Alpay Maden'i Genel Müdür olarak kadrosuna kattı.

Uzun yıllardır kargo ve lojistik sektörünün köklü firmalarında görev alan Maden, kariyerine GKN Kargo Genel Müdürü olarak devam edecek.

- "GKN Kargo'yu hak ettiği yere taşıyacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alpay Maden, "Bugün yeni bir ay ve benim için de yeni bir başlangıç. Önümüzdeki dönemde tüm bilgi birikimimizi GKN Kargo'nun büyümesi, gelişmesi ve kargo sektöründe hak ettiği yeri alması için çaba sarf edeceğiz. Bu güveni bize verdiği için başta Yönetim Kurulu Başkanımız Gökhan Akyürek olmak üzere tüm GKN Kargo ekibine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Maden, Trakya Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde sertifika ve eğitim programlarına katıldı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra kariyer hayatına 1995'te Polat Holding ile başlayan Maden'in, turizm sektöründen lojistik sektörüne geçişi de 2000 yılında gerçekleşti. Maden, yaklaşık 22 yıldır çeşitli şirketlerde üst düzey görevlerde bulunuyor.

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