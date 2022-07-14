GKN Kargo, kapıda "deneme-iade" dönemini başlatıyor

İSTANBUL (AA) - GKN Kargo, kargo ulaştırma hizmetlerinde getirdikleri yenilikler kapsamında "kapıda deneme-iade" dönemini başlattıklarını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, kargo hizmetlerinde "Dene Seç" ve "Komşuma Gelsin" uygulamalarını hayata geçirdiklerini, ayrıca adres değişikliği yapamayan veya evde olamayan müşteriler için onların belirledikleri güzergahta ve noktada gönderiyi teslim edebileceklerini anlattı.

Akyürek, GKN Kargo ile anlaşmalı markalardan yapılacak alışverişlerde artık alternatif beden sipariş edilebileceğini, ürünlerin ev konforunda denenebileceğini ve böylece iade süreçlerinin hızlanacağını duyurdu.

Online alışveriş yapıldığı sırada alınan ürünlerin "uygun bedende olup olmadığının" en çok düşünülen konulardan olduğunu kaydeden Akyürek, şu açıklamalarda bulundu:

"Biz de bu doğrultuda GKN Kargo ile ürünlerin 3 modele kadar sipariş verebilecekleri bir sistemi hayata geçiriyoruz. Müşterinin ürünü denedikten sonra olmayan ürünün iade alındığı bir hizmeti de aynı anda devreye soktuk.

Kullanıcılara maksimum 5 dakika deneme süresi vererek, istediği bedeni seçebilme imkanı sunuyor. Kalan bedenleri hemen o an iade alabiliyoruz. Bu işlemler sırasında ise sadece bir ürünün fiyatı ödeniyor, başka bir maliyet talebimiz kesinlikle olmayacak."

Akyürek, e-ticarette yaşanan sıkıntılardan birisinin iade süreci olduğunu belirterek, yeni hizmetleri sayesinde e-ticaret sektörünün işini daha da kolaylaştıklarını ve hızlandıracaklarını bildirdi.

"Komşuma Gelsin" isimli hizmetlerinden bahseden Akyürek, "Bu seçenekle kargoyu teslim almak için belirttiği adreste olamayan ve kargosunu teslim alamayanlar teslimat yola çıksın veya çıkmasın adresi değiştirebilecek. Bunun yanı sıra kargoyu komşusuna bile teslim edemeyen, istedikleri güzergahta istedikleri yerde kargosunu alabilecek." yorumunu yaptı.

