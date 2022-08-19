GKN Kargo'dan yeni hizmet: "Komşuma Gelsin"

İSTANBUL (AA) - GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, evde olunmaması halinde gönderinin başka bir adrese teslim edilmesine imkan sağlayan "Komşuma Gelsin" hizmetini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, kargo sektöründe müşterilerin en çok şikayet ettiği konuların başında evde olmadıkları için kargonun kapıdan dönüp iade edilmesi bulunuyor.

Yaz sezonunun başlaması, insanların yazlık bölgelerde olması da iade süreçlerini zorlaştıran durumlar arasında yer alıyor. Bu kapsamda GKN Kargo, "Komşuma Gelsin" hizmetini hayata geçirdi.

GKN Kargo, "Komşuma Gelsin" hizmeti ile gönderinin teslim edilmesi istenilen adresi seçme konusunda kullanıcılarına özgürlük sağlıyor.

Şirket, evde ya da gönderiyi teslim almak için belirtilen adreste olamayan müşterilere, gönderinin teslimat adresini gönderi yola çıkmadan önce ya da teslimat aşamasında değiştirme imkanı sunuyor.

GKN Kargo'nun takip sayfasına girerek, gönderiyi teslim alacak kişinin bilgilerini ve yeni adresi ekleyerek değiştirme yapılabiliyor. İnternet alışverişlerinin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu günümüzde GKN Kargo'nun öncü çözümleri müşterilere büyük kolaylık sağlamaya devam ediyor.

- "Yüzde 100 teslimat, yüzde 100 müşteri memnuniyeti ilkesi ile yola çıktık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, "kapalı kapılara alternatif teslimat" anlayışıyla müşterilere kolaylık sağlamak adına çözüm odaklı bir hizmeti hayata geçirdiklerini aktardı.

Akyürek, "Sürekli değişen ve gelişen teknoloji ve iş dünyasında müşterilerine daima yenilikçi ve çözüm odaklı projeler sunmayı hedefliyoruz. Yüzde 100 teslimat, yüzde 100 müşteri memnuniyeti ilkesi ile yola çıktık. Eğer evde değilseniz gönderinizin başka bir adrese teslim edilmesine imkan sağlıyoruz. Bu Türkiye'de kargo sektörü için devrim niteliğinde bir yeniliktir." ifadelerini kullandı.

Akyürek ayrıca, müşterilerin evde yoksa ya da adres değişikliği yapacak durumda da değilse gönderilerini kendi belirledikleri noktadan teslim alabileceklerinin altını çizdi.

