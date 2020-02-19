GKV Cemil Alevli Koleji öğrencileri Koç EYP’20’ye katıldı

GKV Cemil Alevli Koleji Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP) Kulübü Koç Lisesinde gerçekleştirilen "KOÇ EYP’20’ye IB Hazırlık ve 10IB sınıfından 6 öğrenci rehber öğretmenleri eşliğinde katıldı.

Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP) Kulübü Koç Lisesinde gerçekleştirilen "KOÇ EYP’20’ye GKV Cemil Alevli Koleji öğrencileri etkinliklerde aktif görevler üstlendi. Düzenlenen eğitim forumunun amacı hakkında bilgiler veren GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, “Dünyadaki politik, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri öğrenciler ile tartışmak, irdelemek, sebep sonuç ilişkilerini kurmak, ilgili konularda komitelerin ortak akıl ile buldukları sonuçları geniş kitlelere ulaştırmaktır. Öğrenciler bu yıl farklı komitelerde "Avrupa’nın yapay zekâ konusunda Çin ve Amerika’dan geri kalması, siber saldırı ve siber güvenlik, nükleer enerjinin güvenlik standartlarının en aza indirgenmesi, Amerika ve Çin’in ticaret savaşı ve birbirlerine bir anda uyguladıkları gümrük vergileri Avrupa Birliği’nin bu savaşta konumu ve Çin’e nasıl destek olabileceği? Kadınların taciz ve hırpalanmalarını rapor etmemeleri, şikayetçi olmamaları, Afrika’ya yardım" gibi çeşitli konulardaki sorunlara çözümler aradılar. 12 komitenin yer aldığı ve akademik dilin İngilizce olduğu 4 günlük forum yaklaşık 140 delegeden oluşan, komite çalışmalarında öğrencilerimiz konuya olan yaklaşımları ve soruları ile büyük dikkat çekerken komite çalışmalarında çok yönlü akademik tartışmalar gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz de söz konusu etkinlikte aktif olarak görev almış ve birçok konudaki bilgi ve deneyimlerini arkadaşlarıyla paylaşmıştır” dedi.



