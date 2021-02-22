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GKV’de çılgın çoraplar ve eldivenler etkinliği

22.02.2021 09:59 | Son Güncelleme:
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Yabancı dil eğitimini okul öncesi eğitimle başlatarak bir birinden farklı etkinliklerle öğrencilerin hem dil öğrenmesini hem de eğlenmesini sağlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında, anaokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinliklerle öğrenciler bir yandan eğlenirken bir yandan da yeni kelimeler öğrenerek yabancı dil alanındaki kazanımlarını sürdürdü.GKV Özel Anaokulu 5 yaş gurubu öğrencileri için düzenlenen Çılgın Çoraplar, 6 yaş ilkokul hazırlık öğrencileri için ise Eldiven Günü etkinliği dikkat çekti.

Yabancı dil eğitimini okul öncesi eğitimle başlatarak bir birinden farklı etkinliklerle öğrencilerin hem dil öğrenmesini hem de eğlenmesini sağlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında, anaokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinliklerle öğrenciler bir yandan eğlenirken bir yandan da yeni kelimeler öğrenerek yabancı dil alanındaki kazanımlarını sürdürdü.
GKV Özel Anaokulu 5 yaş gurubu öğrencileri için düzenlenen Çılgın Çoraplar, 6 yaş ilkokul hazırlık öğrencileri için ise Eldiven Günü etkinliği dikkat çekti. Hareket gerektiren ve öğrenmeyi motive eden TPR metodu kullanılan etkinliklerle güzel bir deneyim yaşayan öğrenciler yeni kelimeler öğrenip dinleme ve konuşma becerilerini geliştiriyor. Etkinlikler kapsamındaki resim çalışmalarıyla da görsel sanatlardaki yeteneklerini ortaya koydular. GKV Özel Okulları İngilizce öğretmenleri tarafından hazırlanan ve uygulanan birçok aktivitede aktif rol alan öğrenciler bir yandan eğlenirken bir yandan da öğrenmenin keyfini sürdüler.
Okul genelinde pandemi kurallarının büyük bir hassasiyetle uygulandığını ve okul öncesi eğitimde öğrencilere daha fazla deneyim kazandırmak amacıyla bir çok etkinliğin kurallar çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade eden GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt, gerçekleştirilen etkinliklerde yabancı dil öğrenme eğiliminin hızla arttığını ve öğrencilerin her etkinlikte bir çok yeni kelime öğrendiğini ifade ederek etkinliklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.

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