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  4. GKV’de “Stresimle Baş Edebiliyorum” Atölye çalışması

GKV’de “Stresimle Baş Edebiliyorum” Atölye çalışması

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Servisi ve Okul Psikoloğu işbirliğiyle 8.sınıf öğrencilerimiz için “Stresimle Baş Edebiliyorum” konulu atölye çalışması düzenlendi.Sınav stresi ve kaygısı yaşayan öğrencilere yönelik Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Servisi ve Okul Psikoloğu işbirliğiyle “Stresimle Baş Edebiliyorum” konulu atölye çalışması düzenlendi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Servisi ve Okul Psikoloğu işbirliğiyle 8.sınıf öğrencilerimiz için “Stresimle Baş Edebiliyorum” konulu atölye çalışması düzenlendi.
Sınav stresi ve kaygısı yaşayan öğrencilere yönelik Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Servisi ve Okul Psikoloğu işbirliğiyle “Stresimle Baş Edebiliyorum” konulu atölye çalışması düzenlendi. Çalışmalarla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı “GKV Özel Ortaokulu 8.sınıf Rehberlik Öğretmeni Tuğçe Gürer ile Okul Psikoloğu Didem Peri Dalkılınç’ın etkinlikleriyle zenginleşen atölye çalışmasında stres kaynakları ile baş edebilme yolları üzerinde duruldu. Sınav sürecinde bir öğrenci olmanın getirdiği kaygı durumları, stres belirtilerinin fark edilmesi, başarıyı artırabilmek adına izlenecek yollar vurgulanırken, Okul Psikoloğu eşliğinde öğrencilere nefes egzersizi yaptırılarak, doğru nefes alıp vermenin stresi azaltmadaki rolü uygulamalı olarak gösterildi. Bu tür çalışmalar öğrencilerimizin sınav stresi ve kaygısından uzaklaşabilmeleri için büyük önem taşıyor. Önümüzdeki süreçte de bu tür çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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