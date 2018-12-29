Glasgow Rangers 1 - 0 Celtic

İskoçya Premiership'in 21. haftası tarihi bir derbiye sahne oldu. Glasgow Rangers ile Celtic, Old Firm derbisinde Ibrox Park'ta karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 1-0 kazanan Glasgow Rangers, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Ev sahibi Rangers'a galibiyeti getiren golü, 30. dakikada Ryan Jack kaydetti.

Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, bu galibiyetle birlikte Celtic'i 10 maç aranın ardından mağlup eti ve Mart 2012'den bu güne devam eden derbi galibiyeti hasretine son verdi.

Rangers, bu galibiyetle puanını 42'ye yükselterek, 1 maç eksiği olan Celtic ile puanını eşitledi.





