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Glasgow Rangers 1 - 0 Celtic

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.12.2018 17:44 | Son Güncelleme

İskoçya Premiership'in 21. haftasında Celtic ile Rangers karşı karşıya geldi. Ibrox'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Rangers, 1-0'lık skorla kazandı.

Glasgow Rangers 1 - 0 Celtic

İskoçya Premiership'in 21. haftası tarihi bir derbiye sahne oldu. Glasgow Rangers ile Celtic, Old Firm derbisinde Ibrox Park'ta karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 1-0 kazanan Glasgow Rangers, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Ev sahibi Rangers'a galibiyeti getiren golü, 30. dakikada Ryan Jack kaydetti.

Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, bu galibiyetle birlikte Celtic'i 10 maç aranın ardından mağlup eti ve Mart 2012'den bu güne devam eden derbi galibiyeti hasretine son verdi.

Rangers, bu galibiyetle puanını 42'ye yükselterek, 1 maç eksiği olan Celtic ile puanını eşitledi.

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Anahtar Kelimeler:
glasgow rangers celtic Old Firm

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