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Global Finance’ten ING'ye "Sürdürülebilir Tahvillerde Üstün Liderlik" ödülü

05.07.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay: - "ING olarak sürdürülebilir bir dünya hedefinde bankacılık sektörünün dönüştürücü gücüne inanıyoruz ve uluslararası piyasalardan sağlanan sürdürülebilirlik finansmanlarının dünyanın geleceği açısından önemli olduğunu düşünüyoruz"

İSTANBUL (AA) - ING, Global Finance tarafından gerçekleştirilen Sürdürülebilir Finans Ödülleri 2022 kapsamında "Sürdürülebilir Tahvillerde Üstün Liderlik" ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Grubu, Global Finance dergisi tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Finans Ödülleri 2022 kapsamında "Sürdürülebilir Tahvillerde Üstün Liderlik" ödülünün sahibi oldu.

63 ülkenin katıldığı Sürdürülebilir Finans Ödülleri, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve insanlık için daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmak için tasarlanmış girişimlere fon sağlayan Sürdürülebilir Finans alanındaki küresel, bölgesel ve yerel liderlere veriliyor.

​​​​​​​- "Uluslararası deneyimimizi ülkemize aktarmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay, ING Grubu’nun aldığı bu ödüle ING’nin Türkiye’den gerçekleştirdiği işlemlerin de katkı sağlamış olmasından dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Akay, sürdürülebilir bir dünya hedefinde bankacılık sektörünün dönüştürücü gücüne inandıklarını, ING’nin uluslararası deneyimini Türkiye'ye aktarmaya ve sürdürülebilir bir dünya hedefinde çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

ING’nin sürdürülebilir finansman alanında dünya çapındaki yetkinliğini vurgulayan Akay, şunları kaydetti:

"ING olarak sürdürülebilir bir dünya hedefinde bankacılık sektörünün dönüştürücü gücüne inanıyoruz ve uluslararası piyasalardan sağlanan sürdürülebilirlik finansmanlarının dünyanın geleceği açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda ING olarak uluslararası uzmanlık ve deneyimimiz ile farklı birçok sürdürülebilirlik finansmanı işleminde aktif olarak yer alıyor ve bu uzmanlığımız ile Türkiye’deki kurumları da destekliyoruz. Bu doğrultuda, ING’nin bu alandaki üstün çalışmalarının Global Finance tarafından ödüllendirilmesinden dolayı da mutluyuz. ING olarak uluslararası deneyimimizi ülkemize aktarmaya ve sürdürülebilir bir dünya hedefinde çalışmaya devam edeceğiz."

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