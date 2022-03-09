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Global Ports Holding limanlarında trafik salgın öncesine dönmeye başladı

09.03.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Global Ports Holding Üst Yöneticisi Emre Sayın: - "GPH limanlarında bu yılın şubat ayı itibarıyla sefer sayılarının 2019’un yüzde 96’sına ulaşıldı"

İSTANBUL (AA) - Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding’in (GPH) işlettiği limanlar, trafik ve yolcu sayısı bakımından salgın öncesi seviyelerine yaklaştı.

Global Ports Holding'den yapılan açıklamaya göre, kovid-19 salgınının en çok etkilediği sektörlerden olan kruvaziyer turizminde işler normale dönmeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Ports Holding Üst Yöneticisi (CEO) Emre Sayın, GPH limanlarında bu yılın şubat ayı itibarıyla sefer sayılarının 2019’un yüzde 96’sına ulaşıldığını ifade etti. Sayın, dünyanın en büyük ikinci limanı olan GPH limanlarından Nassau’nun sefer sayısının ise 2019’u geride bıraktığını aktardı.

Global Ports Holding’in her ay düzenli olarak yayınlamaya başladığı ve kruvaziyer turizmine yönelik güncel verilerin yer aldığı "Şubat Ayı Trafik İstatistikleri"ni açıkladı.

Açıklanan istatistikler ışığında, global kruvaziyer endüstrisinin neredeyse normal bir şekilde çalışmaya başladığını anlatan Sayın, talep ve rezervasyonlarda kademeli bir artışın görülmeye başladığını kaydetti.

Sayın, omicron varyantının, kruvaziyer endüstrisini özellikle Aralık 2021’in ortasından itibaren etkilediğine değinerek, buna karşın varyantta zirvenin geride kaldığının görüldüğünü belirtti.

- Filonun tamamının seferlere dönmesi bekleniyor

Sayın, Ocak 2022'nin sonunda, rezervasyon seviyelerinin neredeyse omicron öncesi seviyelere döndüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Varyant azaldıkça toparlanmanın hızlanması bekleniyor. Global kruvaziyer filosunun yüzde 70’inden fazlası hizmet vermeye başlarken, 2022 yazı yüksek sezonunda filonun neredeyse tamamının seferlere dönmesi bekleniyor.

Global Ports Holding limanlarında 2021’in dördüncü çeyreğinde pandeminin henüz ortaya çıkmadığı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla seferlerin yüzde 68'ini ve yolcuların yüzde 42'si gerçekleşti. Bu yılın şubat ayı itibariyle ise sefer sayıları anlamında 2019’un yüzde 96’sına ulaşıldı. Dünyanın en büyük ikinci limanı olan GPH limanlarından Nassau’nun sefer sayısı ise 2019’u geride bıraktı."

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