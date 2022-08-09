Global Ports Holding, portföyünü Kanarya Adaları'ndaki 3 limanla güçlendirdi

İSTANBUL (AA) - Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu Global Ports Holding (GPH), Kanarya Adaları'nda yer alan 3 kruvaziyer limanını portföyüne ekledi.

Global Yatırım Holding açıklamasına göre, GPH'nin yüzde 80 hissedarı olduğu Global Ports Canary Islands (GPCI), Kanarya Adaları'nda bulunan Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife (Lanzarote) ve Puerto del Rosario (Fuerteventura) kruvaziyer limanlarını portföyüne kattı.

Kruvaziyer limanlardan en büyüğü olan Las Palmas için imtiyaz süresi 40 yıl, diğer iki liman için 20'şer yıl olarak belirlendi.

GPH, bu yılın son çeyreğinde, Kanarya Adaları için yoğun kruvaziyer sezonu olan kış döneminden önce, söz konusu 3 limanın devrini tamamlamayı planlıyor. 3 limanının portföye eklenmesiyle GPH'nin Karayipler, Akdeniz, Güney Atlantik, Asya ve Kuzey Avrupa bölgelerinde işlettiği ve yönettiği toplam kruvaziyer liman sayısı 24'e yükselmiş oldu.

- Projeler için yerel bankalardan finansman sağlanacak

GPCI, Las Palmas'ta yeni terminal binası, Arrecife'de Marmoles rıhtımı ve Fuerteventura'daki Puerto del Rosario modüler terminal tesisleri için yaklaşık 40 milyon avro yatırım yapacak. Söz konusu proje için finansmanın yerel bankalardan sağlanması planlanırken, finansman görüşmelerinde ileri aşamaya gelindi. Borçlanma metriklerinin ise grubun geçmişteki emsalleri ile paralellik göstermesi bekleniyor.

- "Akılcı fırsatları değerlendirmeye devam ediyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Kutman, Kanarya Adaları'nda bulunan üç limanın portföylerine eklenmesinden son derece mutlu olduklarını bildirdi.

Kruvaziyer liman işletmeciliği konusundaki uluslararası deneyim ve işletme modelini bu limanlara taşıyacaklarını aktaran Kutman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni limanlarla dünyanın en büyük kruvaziyer limanı işletmecisi konumumuzu pekiştirdik. Öte yandan kruvaziyer turizminden aldığı payı daha da artırmasını beklediğimiz Akdeniz çanağında da varlığımızı daha da güçlendirmiş olduk. Portföyümüzü genişletmek üzere akılcı fırsatları değerlendirmeye ve görüşmelere devam ediyoruz."

