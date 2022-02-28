YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Global Yatırım Holding, teknoloji şirketlerine yatırımını artırıyor

Global Yatırım Holding, teknoloji şirketlerine yatırımını artırıyor

28.02.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Global Yatırım Holding, yurt dışında "Firefly", "Overtime", "Jumptuit", "Blockfi", "General Fusion" ve "V-Count" isimli şirketlere yatırım gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Global Yatırım Holding, teknoloji girişimlerine yaptığı yatırımları artırırken, yenileri için start-upları incelemeye devam ediyor.

Global Yatırım Holding'den yapılan açıklamada, şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) duyurusuna ilişkin bilgilere yer verildi.

KAP'ta yer alan duyuruda, holding bünyesindeki teknoloji şirketlerine yapılan yatırımların "doğrudan yatırımlar" ve "İstanbul Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların yaptığı yatırımlar" olarak iki ayrı grupta değerlendirildiği bildirildi. Grup tarafından yapılan yatırımların konsolide finansal tablolarında "finansal yatırımlar" olarak yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Global Yatırım Holding'in doğrudan yaptığı teknoloji yatırımlarında pay sahibi olunan azınlık hisselerinin oranı yüzde 3'ü geçmiyor. Bu yatırımların tamamı yurt dışında faaliyet gösteren şirketlere yapıldı.

Global Yatırım Holding, yurt dışında "Firefly", "Overtime", "Jumptuit", "Blockfi", "General Fusion" ve "V-Count" isimli şirketlere yatırım gerçekleştirdi. Bu şirketlerin yatırımcıları arasında Google Ventures, Jeff Bezos, Birleşik Krallık, ABD ve Kanada hükümetleri, Coinbase Ventures, Valar Ventures, Galaxy Digital Partners, Alumni Ventures, Spark Capital, A16Z, Sapphire Ventures, bazı NBA yıldızları, Reddit kurucusu Alexis Ohanian da yer alıyor.

- İstanbul Portföy Yönetimi'nden 50'ye yakın teknoloji şirketine yatırım

Holdingin yüzde 66,6 hissesine sahip olduğu İstanbul Portföy Yönetimi'nin kurucusu bulunduğu fonlar da yaklaşık 50 farklı teknoloji şirketine yatırım yaptı. İstanbul Portföy Yönetimi, Türkiye'nin teknoloji alanında yatırım yapan en büyük fonları arasında yer alıyor.

Gelecek dönemlerde önemli değer artışları beklenen bu tür yatırımları sürdürmeyi hedefleyen holding, bu yatırımları GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri çatısı altında toplamayı planlıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Babaannesinden kalan nergis tohumları yıllar sonra geçim kaynağı olduBabaannesinden kalan nergis tohumları yıllar sonra geçim kaynağı oldu
Ankara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen iki kardeşin cenazesi Sivas'ta defnedildiAnkara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen iki kardeşin cenazesi Sivas'ta defnedildi

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Şubat Pazartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:33
Öğle
13:22
İkindi
16:27
Akşam
19:00
Yatsı
20:19
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yeni işi herkesi şaşırttı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Yeni işi herkesi şaşırttı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Belden aşağısını görenler kendini tutamadı! "Çıplaklık yarışı mı var?"

Belden aşağısını görenler kendini tutamadı! "Çıplaklık yarışı mı var?"

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

Rus şarkıcı savaştan bir gün önce paylaşmıştı! Hemen sildi

Rus şarkıcı savaştan bir gün önce paylaşmıştı! Hemen sildi

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.