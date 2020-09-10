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Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası

ANTALYA HABERLERİ  | 10.09.2020 19:46 | Son Güncelleme

TOFAŞ: 56 - Anadolu Efes: 95

Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Boris Ryahyk (Ukrayna), Kristaps Konstantinovs (Letaonya), Hüseyin Çelik (Türkiye)

TOFAŞ: Omot 6, Berke Büyüktuncel, Christon 14, Batın Tuna 5, White 5, Bora Satır, Simmons 9, Patrick 11, Ege Peksarı, Muhsin Yaşar 6

Anadolu Efes: Beaubois 4, Singleton 9, Yiğitcan Saybir 5, Doğuş Balbay, Tolga Geçim 14, Ertan Gazi 5, Moerman 11, Buğrahan Tuncer 4, Pleiss 6, Micic 22, Dunston 9, Simon 6

1. Periyot: 18-23

Devre: 32-47

3. Periyot: 47-75

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nın üçüncü günün tek karşılaşmasında Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 95-56 yendi.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın ikinci hazırlık organizasyonunda Anadolu Efes, TOFAŞ takımı ile karşı karşıya geldi.

Etkili bir oyun sergileyen Anadolu Efes, TOFAŞ’ı 95-56'lık farklı skorla yenerek turnuvada avantaj elde etti.

Turnuvaya, yarın oynanacak Galatasaray Doğa Sigorta - TOFAŞ, Fenerbahçe Beko - Türk Telekom ve Pınar Karşıyaka - Kızılyıldız karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Turnuva kapsamındaki ikinci hazırlık organizasyonu 13 Eylül'de tamamlanacak.

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