YEMEK
  4. Glutatyon nedir, glutatyon ne işe yarar?

Glutatyon nedir, glutatyon ne işe yarar?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Glutatyon, uzmanlar tarafından doğal bir mucize olarak adlandırılır. Glutatyonun vücutta azalmaya başlaması türlü sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu yüzden vücuttaki glutatyon üretimini artırmak sağlık için son derece değerlidir. Glutatyon nedir, glutatyon ne işe yarar? Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu anlattı.

Glutatyon nedir, glutatyon ne işe yarar?

Sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için vücudun ürettiği en güçlü antioksidan, glutatyon. Glutatyonun, vücudun çöpçüsü olduğunu belirten Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, "Vücutta azalmaya başladığında kalp damardan kansere pek çok ölümcül hastalığa neden olabilir” dedi.

GLUTATYON NEDİR?

Glutatyon, bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve bazı bakteri ve archaea'da bir antioksidandır. Glutatyon, serbest radikaller, peroksit, lipit peroksit ve ağır metaller gibi reaktif oksijen türlerinin neden olduğu önemli hücresel bileşenlere zarar gelmesini önleme yeteneğine sahiptir.

GLUTATYON NE İŞE YARAR?

Tam bir doğal mucize olan bu glutatyonun vücudun, hücrelerin, bilhassa karaciğerin temizliğinden sorumlu olduğunu söyleyen Dr. Buyrukçu, "Bir anlamda vücudun ve hücrelerin kendini temizleyebilme yeri. Yani vücudun çöpçüsü. Tam bir koruma kalkanı. Bağışıklık sistemini güçlendirirken bedende biriken ağır metallerin, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlıyor, paslanma ve iltihaplanmanın önüne geçiyor. Normal koşullarda vücudun ürettiği doğal bir antioksidan. Ancak zamanla glutatyon rezervi yetmemeye başlıyor" diye konuştu.

GLUTATYON İÇEREN BESİNLER NELERDİR?

Yaş, beslenme, sigara ve alkol gibi nedenlere bağlı olarak vücutta azalmaya başlayan glutatyonun mutlaka takviye edilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Buğra Buyrukçu, “Aksi halde kendini temizleyemeyen vücut yaşlanmaya, organlar fonksiyonlarını yerine getirememeye ve kalp damar hastalıkları, demans, kanser gibi birçok ciddi hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor.

Vücutta azalan glutatyonun takviyesi için elbette beslenme önemli ancak yeterli olmayabiliyor. Yine de glutatyon üretimini tetiklemek için soğan, sarımsak ve lahana tüketmek gerekiyor.

Glutatyon içeriği en yüksek besinler arasında yer alan ıspanak, bamya, karnabaharı sofradan eksik etmemek veya B12 takviyesi çok işe yarıyor” dedi.

GLUTATYON TEDAVİSİNDE MERDİVEN ALTI TAKVİYELERE DİKKAT!

"Glutatyon artışı için en etkili yöntemin ise damar yoluyla ilaç alınması olduğunu bildiren Dr. Buyrukçu, şöyle devam etti: “Ağız yoluyla takviye çok büyük oranda işe yaramıyor. Damar yolu takviyesinde ise maalesef ülkemizde zaman zaman bilinçsizce hareket ediliyor. Eczacılar Odaları vasıtasıyla getirtilen glutatyon ilaçları yerine merdiven altı tabir edilen yerlerde kaynağı belli olmayan ilaçlar kullanılıyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok
Kurusu 17 kat daha fazla antioksidan içeriyor! Adeta kanser savaşçısıKurusu 17 kat daha fazla antioksidan içeriyor! Adeta kanser savaşçısı
Karaciğeri bitiriyor! Yemeden önce...Karaciğeri bitiriyor! Yemeden önce...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
glutatyon nedir glutatyon ne işe yarar glutatyon tedavisi

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

İlacı unutturuyor! Haftada bir kez içen...

İlacı unutturuyor! Haftada bir kez içen...

Vitaminlerinden faydalanmak için kesinlikle bunu yapmalısınız!

Vitaminlerinden faydalanmak için kesinlikle bunu yapmalısınız!

Kandırılmayın! Böyle görünüyorsa dikkat

Kandırılmayın! Böyle görünüyorsa dikkat

İstanbul'un en meşhur lezzeti! Sırrı ise sosunda...

İstanbul'un en meşhur lezzeti! Sırrı ise sosunda...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maydanozun faydaları nelerdir, maydanoz neye iyi gelir?

Kurusu 17 kat daha fazla antioksidan içeriyor! Adeta kanser savaşçısı

Pestisit nedir? Pestisit zararları insan sağlığını tehdit ediyor

Karaciğeri bitiriyor! Yemeden önce...

Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına iyi gelen doğal reçete

Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına iyi gelen doğal reçete

Kuru incirin faydaları nelerdir, kuru incir alırken nelere dikkat edilmeli?

Kandırılmayın! Böyle görünüyorsa dikkat

Tavuk çorbası tarifi

İlacı unutturuyor! Haftada bir kez içen...

Unutkanlığa ne iyi gelir diyenlere özel: Unutkanlığa iyi gelen besinler

Hepimiz tehlike altındayız! Önlem almakta fayda var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.