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GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe maçında stat dışında yoğunluk yaşandı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 05.02.2020 15:26 | Son Güncelleme

GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe maçında stat dışında yoğunluk yaşandı

KIRKLARELİ (AA) - GMG Kırklarelispor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı öncesi taraftarlar gişelerin üzerine çıkarak stada girmeye çalıştı.

Karşılaşmanın oynandığı Kırklareli Atatürk Stadı'nın tüm kapılarında maç dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Yoğunluk nedeniyle taraftarlar gişelerin üzerine çıkarak stada girmeye çalıştı. Bu sırada polis ekipleri gişe kapılarının üzerine çıkan taraftarları indirdi.

Maç başladıktan sonra da polis ekiplerinin yönlendirmesiyle stadın giriş kapısında bekleyen taraftarlar içeri alındı.

Öte yandan bazı taraftarlar, bileti olmasına rağmen stada giremediği için tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
gişeler Kırklarelispor Maç Taraftar yoğunluk

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