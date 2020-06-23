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GMİS Yönetim Kurulu, Ankara’da ziyaretlerde bulundu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.06.2020 16:36 | Son Güncelleme

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Ankara’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.Ziyaretlere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir katıldı.

GMİS Yönetim Kurulu, Ankara’da ziyaretlerde bulundu

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Ankara’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Ziyaretlere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir katıldı. GMİS Heyeti; Eski Zonguldak ve Bartın Milletvekili, Eski TBMM Başkanı ve 2017 yılından bu yana Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı olarak görev yapan Köksal Toptan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Türkiye ve Zonguldak gündemindeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. GMİS Heyeti; Alaplı’da 10 yıl boyunca İl Genel Meclisi Üyeliği görevinde bulunan ve Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliği’ne atanan Ali Coşkun’u da ziyaret ederek görevinde başarı dilediler.

GMİS Yönetim Kurulu, Ankara’da ziyaretlerde bulundu

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