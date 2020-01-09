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  4. GMİS yönetim kurulu; “Çalışan Gazeteciler Günü’nü Kutluyoruz”

GMİS yönetim kurulu; “Çalışan Gazeteciler Günü’nü Kutluyoruz”

ZONGULDAK HABERLERİ  | 09.01.2020 16:19 | Son Güncelleme

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, bir basın açıklaması yaparak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.GMİS Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle; “10 Ocak tarihi, gazetecilerin sadece kendi özlük haklarının ve basın özgürlüğünün değil aynı zamanda demokrasimiz için de verdikleri mücadeleyi simgeleyen bir tarihtir.

GMİS yönetim kurulu; “Çalışan Gazeteciler Günü’nü Kutluyoruz”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, bir basın açıklaması yaparak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
GMİS Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle; “10 Ocak tarihi, gazetecilerin sadece kendi özlük haklarının ve basın özgürlüğünün değil aynı zamanda demokrasimiz için de verdikleri mücadeleyi simgeleyen bir tarihtir. 1961 yılında gazetecileri geniş özlük haklarına kavuşturan 212 sayılı yasanın çıkmasını protesto etmek isteyen gazete patronlarının gazetelerini 3 gün süreyle yayınlamama kararı almasına karşılık gazeteciler, Sendikalarının öncülüğünde 10-11-12 Ocak 1961 tarihlerinde BASIN adıyla kendi gazetelerini yayınlamışlar, hem kendi özlük haklarına, hem basın özgürlüğüne, hem de demokrasimize sahip çıktıklarını göstermişlerdir. Bölgemizde görev yapan yerel ve ulusal basın çalışanlarının Zonguldak’ın ve bölgemiz halkının yararını koruma ve geliştirme mücadelesine katkı vermeye devam edeceklerinden şüphemiz yoktur. Basınımızın; her şart altında evrensel çalışma ilkelerinden vazgeçmeyeceğine yürekten inanıyoruz. Zor şartlar altında, özveriyle çalışan basın mensuplarına en iyi çalışma şartlarının sağlanmasını temenni ediyor, gazetecilik mesleğini özveriyle yürüten basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz.”

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

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Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
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