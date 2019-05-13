Mynet Trend

Go-kart aracıyla trafiğe çıkıp drift yaptı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 13.05.2019 09:30 | Son Güncelleme

Çanakkale’de trafiğe çıkan üç tekerlekli go-kart aracı, görenleri şaşırttı. Sağa sola savrularak trafikte ilerleyen özel tasarım araç sürücüsüne de zor anlar yaşatırken, trafikteki diğer şoförleri de korkuttu.

Çanakkale'de gece karanlığında Atatürk Caddesi’ndeki yoğun trafiğe giren araç sürücüsü, metal olan arka tekerleklerin patinaj yapması nedeniyle zor anlar yaşarken, zikzak çizerek ilerledi. Bu durum diğer sürücülerin de yüreklerini ağzına getirdi.

Kavşaklardaki dönüşlerde arkasındaki araçları uyarmak için kollarını kaldırarak sinyal verip trafik kurallarına uymaya çalışan sürücü, üç tekerlekli özel yapım go-kart aracıyla sağa sola savrularak yoluna devam ederken, trafikteki diğer sürücülerin dikkatli davranması olası bir kazayı önledi.

Araç sürücüleri ve yayaların şaşkın bakışları arasında Çanakkale caddelerinde bir süre seyreden özel yapım üç tekerlekli go-kart aracı, bir süre sonra gözden kayboldu. (DHA)

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Kötü haber! Yaklaşık 3 Dünya'ya daha ihtiyaç varKötü haber! Yaklaşık 3 Dünya'ya daha ihtiyaç var
Davulunun ritmine kapılan çocukDavulunun ritmine kapılan çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Go-kart drift

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' yanıtı gündem oldu

Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' yanıtı gündem oldu

Meteoroloji'den güzel haber geldi hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji'den güzel haber geldi hava sıcaklıkları artıyor

Fener Ol kampanyasında ne kadar bağış toplandı?

Fener Ol kampanyasında ne kadar bağış toplandı?

Teravih namazı sırasında ortalığı karıştıran olay!

Teravih namazı sırasında ortalığı karıştıran olay!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki asır sonra bir ilk! O hastalık can aldı

İki asır sonra bir ilk! O hastalık can aldı

Kötü haber! Yaklaşık 3 Dünya'ya daha ihtiyaç var

Kötü haber! Yaklaşık 3 Dünya'ya daha ihtiyaç var

Ramazan davulunun ritmine kapılan çocuk

Davulunun ritmine kapılan çocuk

Sarıkamış’ta çocukların yemek paylaşımı duygulandırdı

Çocukların duygulandıran görüntüsü

Fosseptik çukuruna düşen inek için seferber oldular

Kurtarmak için seferber oldular

Köpüren havuzu görenler şaşkına döndü

Bu havuzu görenler şaşkına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.