Göbeklitepe Konçertosu dünya prömiyerini yaptı

İZMİR (AA) - Göbeklitepe'den ilham alan besteci Kemal Günüç'ün yazdığı "İlk Nefes Bir Dokunuş Göbeklitepe" adlı eserin dünya prömiyeri yapıldı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki dünya prömiyerinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Arp Virtüözü Çağatay Akyol ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü olan duayen ney sanatçısı Murat Salim Tokaç sahne aldı.

Şef Hakan Şensoy yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği konsere, seyirci de Atilla Kılıç'ın yazdığı metinleri okuyarak katıldı.

Konser, Göbeklitepe'de yer alan T harfindeki taşlardan esinlenerek hazırlanan perküsyon tarzındaki çalgının vurulmasıyla başladı ve aynı ses ile son buldu.

NASA tarafından uzaydan kaydedilen orijinal ses kaydının yer aldığı konserin ilk bölümünde Murat Salim Tokaç, ney üfleyerek insanın var oluşunu anlattı.

"Bir Dokunuş" adlı ikinci bölümde de Çağatay Akyol, AB Projesi olarak hazırlanan ve 3 bin 700 yıl önceki Hitit lirini yansıtan enstrümanı çaldı.

Konser, mabedin anlatıldığı "T'nin Gizemi" adlı üçüncü bölüm, Türk ezgi ve makamlarının sunulduğu "Bereketli Hilal" adlı dördüncü bölümle son buldu.

Şef Hakan Aksoy, bestecinin, seyirciyi de esere dahil etmek istediğini belirterek, "İlk Nefes Bir Dokunuş Göbeklitepe"nin dünya prömiyerine ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Prömiyer öncesi keman sanatçısı Jaroslav Nadrzycki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

