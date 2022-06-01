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Göçlerin tanığı eski Edirne Tren Garı'ndaki resim sergisinde "göç" anlatıldı

01.06.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçlerin tanığı eski Edirne Tren Garı'ndaki resim sergisinde "göç" anlatıldı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinin Karaağaç Yerleşkesi'ndeki eski tarihi Edirne Tren Garı'nda "Göç Ulusal Karma Sergisi" açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından organize edilen sergide 31 eser sergileniyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün, açılışta yaptığı konuşmada, bu serginin kentin tarihine ve yaşadığı göçlere uzun süre tanıklık etmiş tren garında açılmasının ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Göç olgusunun son yıllarda öne çıktığını ve tüm dünyayı ilgilendiren bir konu olarak gündemdeki yerini koruduğunu vurgulayan Tüzün, şunları kaydetti:

"Sanat ile toplumsal değişim ve gelişmeler ilk çağlardan beri birbiriyle yakından ilişkili olmuştur. Sanatın ve toplumların tarihi birbirinden ayrı düşünülemez. Göç ve sanat, insanın yaşamsal süreci içinde sürekli var olan kavramlardır. Bu iki kavram karşılıklı olarak, dolaylı ya da dolaysız birbirini derinden etkilemekte ve beslemektedir. Bu sebeple sanatçılar hissettikleri duyguları adeta bir belge niteliğinde çalışmalarına yansıtmışlardır."

Serginin açılışında sanatçılara katılım sertifikaları takdim edildi, Trakya Üniversitesi öğrencisi Ece Dikbıyık viyolonsel konseri verdi.

Sergi, hafta boyunca izlenime açık olacak.

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