Göçmen kaçakçılarına 1 milyon lira ceza

Van’ın Erciş ilçesinde 15’i çocuk 106 kaçak göçmeni yurda yasa dışı yollarla getirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliye, 1 milyon 20 bin 778 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yasa dışı göçmen kaçakçılığı yapılacağı yönünde istihbari bilginin alınması üzerine Pay Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yapılan yol kontrolünde A.O.K. idaresindeki 04 AN 992 plakalı kamyon ve kamyona öncülük yaptığı tespit edilen C.Y. idaresindeki, T.K. isimli şahsın da bulunduğu 34 KMY 19 plakalı otomobil durduruldu. Araçlarda yapılan kontrolde kamyon kasasında ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen, yurt içinde seyahat etmesine imkan sağlayan hiçbir geçerli belgesi bulunmayan 57 Pakistan uyruklu erkek şahıs, 44 Afganistan uyruklu erkek şahıs ve 5 Bangladeş uyruklu erkek şahıs olmak üzere 15’i çocuk toplam 106 yasa dışı göçmen yakalandı. Usulsüz yolcu taşıyan kamyon şoförü A.O.K. ile öncülük eden C.Y. ve T.K. isimli şahıslara 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 102/2’nci maddesi gereğince toplam 1 milyon 20 bin 778 lira cezai işlem uygulandı. Olayla ilgili 3 şüpheli Erciş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken göçmenler, Van İl Göç İdaresi Göçmen İzleme merkezine teslim edilecek.

