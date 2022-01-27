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Göçmen kaçakçısını kaşlarının arasındaki yara izi ele verdi

27.01.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzünü poşuyla kapatarak yabancı bir televizyon kanalına röportaj veren Suriyeli zanlı ile 2 kişi İzmir'de gözaltına alındı, göçmen kaçakçılığında kullanılan bot ile malzemeler ele geçirildi

İZMİR (AA) - HÜSEYİN BAĞIŞ - İzmir'de, yabancı bir medya kuruluşuna yüzünü poşuyla kapatarak verdiği röportajda göçmen kaçakçılığı yaptığını anlatan şüpheli, polisin "sanal devriye" takibiyle yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, internette yürüttüğü "sanal devriye" görevi sırasında, Irak merkezli medya kuruluşunun sitesinde yer alan göçmen kaçakçılığı konusundaki video röportajı incelemeye aldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, röportaj yapılan yerin Bornova ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'ndeki bir depo olduğu tespit edildi.

Polis, röportajda yüzünü poşuyla kapatan ve kendisini "Ebu Casım" olarak tanıtan Suriye uyruklu Abdülhalik A'yı (37) Konak ilçesindeki Basmane semtinde yakaladı.

Abdülhalik A'nın yüzü ile röportajdaki görüntü, yüz tanıma programı ile karşılaştırıldı. Şüphelinin, görüntüdeki kişi olduğu, kaşlarının arasındaki yara izinden tespit edildi.

Zanlının yer göstermesi üzerine Gürpınar Mahallesi'ndeki bir depoya baskın düzenlendi. Adreste bulunan İ.A. ve M.Ş.G. gözaltına alındı.

Aramada, 7 metre uzunluğunda lastik bot, branda yapıştırmada kullanılan sıcak hava tabancası, bot şişirme pompasının yanı sıra şüphelinin röportajda görünen montu ile poşusu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan İ.A. ve M.Ş.G. savcılıktan salıverildi, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Abdülhalik A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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