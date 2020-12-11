Göçmen kuşlar Ekşisu Sazlığı'nı mesken tuttu

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Bazı göçmen kuş türlerinin, "ulusal öneme haiz sulak alan" ilan edilerek koruma altına alınan Erzincan'daki Ekşisu Sazlığı'nı mesken tuttuğu gözlendi.

Munzur ile Keşiş Dağları arasındaki ovada yer alan ve 13 yıl önce "ulusal öneme haiz sulak alan" ilan edilen bölge, iklim yapısı ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle 52 sürüngen ve memeli ile 149 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Dünyada, nesli tehlike altında olan kuş türlerinin kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı sazlık bölge, göçmen kuşlar için doğal bir koruma alanı oluşturuyor.

Kuş türlerinin her geçen gün arttığı alanda yapılan gözlemlerde, turna gibi bazı göçmen kuşların, elverişli iklim şartları, güvenli ortamın varlığı ve beslenme kaynaklarının zenginliği dolayısıyla bölgede yerleşik yaşama geçtikleri tespit edildi.

Erzincan Doğa ve Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdür Vekili Kadir Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekşisu Sazlığı'nın ulusal öneme sahip bir alan olarak 2017'de Bakanlıkça tescil edildiğini söyledi.