Göçmen kuşların durağı Eber Gölü buz tutan yüzeyiyle de cazibe merkezi

Ateş, "Şu anda gölde saz kesimi revaçta. Vatandaşlar saz keserek geçimini temin etmekte. Göle fotoğrafçılar gelmek istiyor ama pandemiden dolayı gelemiyorlar. Şubat sonunda geleceklerini tahmin ediyorum." diye konuştu.

- "Hobi olarak gölü çekmeye gelenler oluyor"

İlkbahar, yaz ve sonbaharda ziyaretçilerine ve fotoğrafseverlere kartpostallık görüntüler sunan göl, son günlerdeki dondurucu soğuklarda yüzeyinin donmasıyla da güzelliğine güzellik kattı.

Biyolojik çeşitliliği ile dikkati çeken, göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan gölde, su yılanı, saz vaşağı, kurbağa ve balık türlerini de görmek mümkün.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarındaki Eber Gölü, sazlık alanlarıyla birçok kuş türüne üreme ve yaşam alanı olarak ev sahipliği yapıyor.

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Eber Gölü, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutan yüzeyi ile de ilgi görüyor.

- "Gölün buz tutmasından tekne zor gidip geliyor"

Saz kesiminin yanı sıra bu tutan göl yüzeyinin fotoğrafçılar için bulunmaz malzeme olduğuna dikkat çeken Ateş, şöyle konuştu:

"Hobi olarak gölü çekmeye gelenler oluyor. Bunlar genelde küçük gruplar. Bir, iki, üç kişilik, tanıdık aile grupları. Gölün buz tutmasından tekne zor gidip geliyor. Çarşamba günü misafirlerim vardı, gölü gezdirirken buzlar tekneye zarar verdi. Gölün içindeki buzlar oldukça kalın."

İnsansız hava aracı eğitmen pilotu İhsan Yumuturuğ, donan göl yüzeyinden güzel görüntüler elde etmek için burayı tercih ettiğini ifade etti.

Yumuturuğ, "Göldeki kuş gözlem kulesinden hem gölün iç taraflarını görebiliyoruz hem de kıyılardaki buz tutmuş alanları görüyoruz. Aynı zamanda öğrenciler içinde zaman zaman buralarda uçuş planlamayı düşünüyoruz." dedi.

Üniversite öğrencisi Abdullah Gündöner, boş vakitlerinde göle gelerek fotoğraf çektiğini belirtti.

