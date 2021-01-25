YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Göçmen kuşların durağı Eber Gölü buz tutan yüzeyiyle de cazibe merkezi

Göçmen kuşların durağı Eber Gölü buz tutan yüzeyiyle de cazibe merkezi

25.01.2021 11:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göl çevresinde 30 yıldır rehberlik yapan Kadir Ateş: - "Gölün buz tutmasından tekne zor gidip geliyor. Çarşamba günü misafirlerim vardı, gölü gezdirirken buzlar tekneye zarar verdi. Gölün içindeki buzlar oldukça kalın"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Eber Gölü, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutan yüzeyi ile de ilgi görüyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarındaki Eber Gölü, sazlık alanlarıyla birçok kuş türüne üreme ve yaşam alanı olarak ev sahipliği yapıyor.

Biyolojik çeşitliliği ile dikkati çeken, göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan gölde, su yılanı, saz vaşağı, kurbağa ve balık türlerini de görmek mümkün.

İlkbahar, yaz ve sonbaharda ziyaretçilerine ve fotoğrafseverlere kartpostallık görüntüler sunan göl, son günlerdeki dondurucu soğuklarda yüzeyinin donmasıyla da güzelliğine güzellik kattı.

- "Hobi olarak gölü çekmeye gelenler oluyor"

Göl çevresinde 30 yıldır rehberlik yapan Kadir Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eber Gölü'nün yüzeyindeki buzu tekneyle kıra kıra gidip geldiklerini söyledi.

Ateş, "Şu anda gölde saz kesimi revaçta. Vatandaşlar saz keserek geçimini temin etmekte. Göle fotoğrafçılar gelmek istiyor ama pandemiden dolayı gelemiyorlar. Şubat sonunda geleceklerini tahmin ediyorum." diye konuştu.

- "Gölün buz tutmasından tekne zor gidip geliyor"

Saz kesiminin yanı sıra bu tutan göl yüzeyinin fotoğrafçılar için bulunmaz malzeme olduğuna dikkat çeken Ateş, şöyle konuştu:

"Hobi olarak gölü çekmeye gelenler oluyor. Bunlar genelde küçük gruplar. Bir, iki, üç kişilik, tanıdık aile grupları. Gölün buz tutmasından tekne zor gidip geliyor. Çarşamba günü misafirlerim vardı, gölü gezdirirken buzlar tekneye zarar verdi. Gölün içindeki buzlar oldukça kalın."

İnsansız hava aracı eğitmen pilotu İhsan Yumuturuğ, donan göl yüzeyinden güzel görüntüler elde etmek için burayı tercih ettiğini ifade etti.

Yumuturuğ, "Göldeki kuş gözlem kulesinden hem gölün iç taraflarını görebiliyoruz hem de kıyılardaki buz tutmuş alanları görüyoruz. Aynı zamanda öğrenciler içinde zaman zaman buralarda uçuş planlamayı düşünüyoruz." dedi.

Üniversite öğrencisi Abdullah Gündöner, boş vakitlerinde göle gelerek fotoğraf çektiğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:37
Sabah
08:02
Öğle
13:15
İkindi
15:54
Akşam
18:18
Yatsı
19:38

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Dönmez Eczanesi
Merkez
Yörükoglu Eczanesi
Merkez
Zehra Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Bızım Eczanesi
Bolvadin
Derman Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Göçmen kuşların durağı Eber Gölü buz tutan yüzeyiyle de cazibe merkezi

Göçmen kuşların durağı Eber Gölü buz tutan yüzeyiyle de cazibe merkezi

Kaçırılan Türk gemisinin birinci kaptanın Afyonkarahisarlı olduğu öğrenildi

Kaçırılan Türk gemisinin birinci kaptanın Afyonkarahisarlı olduğu öğrenildi

Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

Afyonkarahisar'dan geçen yıl 32,6 milyon dolarlık yumurta ihraç edildi

Afyonkarahisar'dan geçen yıl 32,6 milyon dolarlık yumurta ihraç edildi

Afyonkarahisar'dan geçen yıl 32,6 milyon dolarlık yumurta ihraç edildi

Afyonkarahisar'dan geçen yıl 32,6 milyon dolarlık yumurta ihraç edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.