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Godin ve Hulk'un menajerleri İstanbul'da!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.08.2020 13:48 | Son Güncelleme

Diego Godin ve Hulk'un menajerliğini yapan Luiz Henrique Pompeo, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. İki futbolcu için İstanbul'un 3 büyük kulübüyle görüşmeye geldiğini belirten Pompeo, "Fenerbahçe de bu kulüplerin arasında" ifadesini kullandı.

Godin ve Hulk'un menajerleri İstanbul'da!

Inter forması giyen Uruguaylı deneyimli stoper Diego Godin ve bir başka önemli oyuncu Brezilyalı Hulk'un menajerliğini yapan Luiz Henrique Pompeo, İstanbul'a geldi.

"3 BÜYÜKLERLE GÖRÜŞEBİLİRİZ"

Bir mekandan çıkarken konuşan Pompeo, özellikle Godin ve Hulk'un transferi için geldiğini ve İstanbul'da yer alan üç büyük takım ile görüşebileceklerini sözlerine eklerken Fenerbahçe sorularına da yanıt verdi.

"TÜRKİYE FUTBOLUNA KATKI SAĞLAMAK İÇİN GELDİM"

Pompeo, "Buraya geldim aynı Portekiz, Çin gibi ülkelerde yaptığım işi yapmak istiyorum. Godin ve Hulk için buraya geldik. Hulk şu an Çin'de oynuyor bilhassa onun için geldik. İstanbul'un üç büyük takım ile görüşmek için geldik. Türkiye futboluna katkı sağlamak için geldim."

FENERBAHÇE SORUSUNA CEVAP

Öte yandan Fenerbahçe sorusuna cevap veren Luiz Henrique Pompeo, "Fenerbahçe de bu kulüplerin arasında" şeklinde konuştu. (Akşam)

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