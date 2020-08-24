Godin ve Hulk'un menajerleri İstanbul'da!

Inter forması giyen Uruguaylı deneyimli stoper Diego Godin ve bir başka önemli oyuncu Brezilyalı Hulk'un menajerliğini yapan Luiz Henrique Pompeo, İstanbul'a geldi.
Bir mekandan çıkarken konuşan Pompeo, özellikle Godin ve Hulk'un transferi için geldiğini ve İstanbul'da yer alan üç büyük takım ile görüşebileceklerini sözlerine eklerken Fenerbahçe sorularına da yanıt verdi.
Pompeo, "Buraya geldim aynı Portekiz, Çin gibi ülkelerde yaptığım işi yapmak istiyorum. Godin ve Hulk için buraya geldik. Hulk şu an Çin'de oynuyor bilhassa onun için geldik. İstanbul'un üç büyük takım ile görüşmek için geldik. Türkiye futboluna katkı sağlamak için geldim."
Öte yandan Fenerbahçe sorusuna cevap veren Luiz Henrique Pompeo, "Fenerbahçe de bu kulüplerin arasında" şeklinde konuştu. (Akşam)
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