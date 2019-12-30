YURTHABER
  4. Godiva'dan Ülker Bisküvi'ye 138 milyon dolarlık temettü ödemesi

Godiva'dan Ülker Bisküvi'ye 138 milyon dolarlık temettü ödemesi

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.12.2019 18:26 | Son Güncelleme

Godiva'dan Ülker Bisküvi'ye 138 milyon dolarlık temettü ödemesi

İSTANBUL (AA) - Ülker Bisküvi Sanayi AŞ, Godiva Belgium BVBA'nın kar dağıtımına ilişkin, şirketin Ülker Bisküvi Sanayi AŞ‘ye 138 milyon doları tutarında temettü ödemesi gerçekleştiğini bildirdi.

Ülker Bisküvi Sanayi AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin 20 Aralık tarihli özel durum açıklamasında kamu aydınlatma platformunda duyurmuş olduğu Godiva Belgium BVBA'nın kar dağıtımına ilişkin olarak, Ülker Bisküvi Sanayi AŞ‘ye 138 milyon 33 bin 925 ABD doları (yaklaşık 820 milyon TL) tutarında temettü ödemesi gerçekleşmiştir."

Ülker Bisküvi Sanayi AŞ 20 Aralık'ta KAP'a yaptığı açıklamada, şirketin yüzde 12,95 ortağı olduğu Godiva Belgium BVBA'nın kar dağıtımına ilişkin yasal sürecin 20 Aralık tarihinde tamamlanmış olduğunu ve Ülker Bisküvi Sanayi AŞ'ye 138 milyon 33 bin 925 ABD doları tutarında temettü ödenmesine karar verildiğini duyurmuştu.

PARTNERHem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...Hem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...
Başkan Akpolat’tan personele yeni yıl ziyaretiBaşkan Akpolat’tan personele yeni yıl ziyareti
Üsküdar’da her okula bir sokak köpeği projesi devam ediyorÜsküdar’da her okula bir sokak köpeği projesi devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KAP Ülker Bisküvi

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 31 Aralık Salı

İmsak
06:50
Sabah
08:22
Öğle
13:12
İkindi
15:31
Akşam
17:52
Yatsı
19:18

İstanbul Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
İnci Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.