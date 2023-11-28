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Göğüslerini küçültüp 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel makyajsız halini paylaştı

28.11.2023 17:03 | Son Güncelleme:
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Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Bergüzar Korel 8 ayda 20 kilo vermiş ve meme küçültme operasyonu geçirmişti. Geçtiğimiz günlerde ise yeni rolü için imaj tazeleyen Bergüzar Korel sarışın olunca yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetilmişti. Güzel oyuncu şimdi de makyajsız haliyle sosyal medyada gündem oldu.

‘Düğüm’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Bergüzar Korel yeni imajının yanı sıra fit haliyle de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim her paylaşımıyla olay oluyor.

Bergüzar Korel 1

8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel bir de meme küçültme ameliyatı olmuştu. Son haliyle Esra Erol ve Sinem Kobal'a benzetilen ünlü oyuncu şimdi de makyajsız halini paylaştı. Bergüzar Korel'in doğal hali de takipçilerinden tam not aldı.

bergüzar

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile bundan 13 yıl önce dünyaevine girmişti.

Bergüzar Korel 2

Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise 2021'in Kasım ayında kucağına aldı.

Bergüzar Korel 3

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve Londra-İstanbul arasında mekik dokuyan Bergüzar Korel yeni projesi için imaj değiştirmişti.

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Bergüzar Korel sosyal medya ünlü oyuncu
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