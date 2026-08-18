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Enfes Bir Akşam için karar verildi! Gürbey İleri kadroya girdi

Netflix’in TimsBi imzalı “Enfes Bir Akşam” dizisinin ikinci sezon çekimleri bugün başladı. Serkan Altunorak’ın hayat verdiği “Engin”li sahnelerle başlayan diziye Gürbey İleri konuk olacak.

Enfes Bir Akşam için karar verildi! Gürbey İleri kadroya girdi
Öznur Yaslı İkier

Aslı Enver ve Engin Akyürek’i buluşturan Netflix’in TimsBi imzalı “Enfes Bir Akşam” dizisinin ikinci sezon çekimleri bugün başladı. Serkan Altunorak’ın hayat verdiği “Engin”li sahnelerle başlayan diziye Gürbey İleri konuk olacak.

Enfes Bir Akşam için karar verildi! Gürbey İleri kadroya girdi 1

İleri, başarılı senarist Meriç Acemi’nin yazdığı ve Uluç Bayraktar’ın yönettiği dizide “Haluk” rolüne hayat verecek.

Enfes Bir Akşam için karar verildi! Gürbey İleri kadroya girdi 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ikinci sezonu da 8 bölümden oluşan dizinin 3 bölümünde rol almaya hazırlanan Gürbey İleri, Nihal Baydemir’in (Aslı Enver) çocukluk arkadaşına hayat verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Aslı Enver Engin Akyürek
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