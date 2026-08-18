Enfes Bir Akşam için karar verildi! Gürbey İleri kadroya girdi

Aslı Enver ve Engin Akyürek’i buluşturan Netflix’in TimsBi imzalı “Enfes Bir Akşam” dizisinin ikinci sezon çekimleri bugün başladı. Serkan Altunorak’ın hayat verdiği “Engin”li sahnelerle başlayan diziye Gürbey İleri konuk olacak.
İleri, başarılı senarist Meriç Acemi’nin yazdığı ve Uluç Bayraktar’ın yönettiği dizide “Haluk” rolüne hayat verecek.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ikinci sezonu da 8 bölümden oluşan dizinin 3 bölümünde rol almaya hazırlanan Gürbey İleri, Nihal Baydemir’in (Aslı Enver) çocukluk arkadaşına hayat verecek.
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