Göğüsleriyle resim yapan Belaruslu kadın!

Belarus'ta yaşayan 21 yaşındaki ressam Nadya Matiyevskaya tablolarıyla dikkat çekiyor. Tablolarının özelliği ise hepsini göğüsleriyle boyuyor olması.
İLK BAŞTA EĞLENCE AMAÇLI BAŞLAMIŞ
21 yaşındaki genç sanatçı bu işe ilk başta sadece eğlence amaçlı başlamış. Oyunculuk sınıfındaki arkadaşları birbirlerine eğlence amaçlı saçma sapan görevler verirken bu fikir ortaya çıkmış.
TALEP OLUNCA DEVAM ETMİŞ
Görev icabı bu portreleri yapıp satmaya başlayınca ürettiği işlere talep olduğunu ve para da kazandırdığını görmüş. Genç ressam, bu resimleri teknik açıdan değerlendiremeyeceğini çünkü bu şekilde resim yapan çok fazla kişinin olmadığını söylüyor.
SON ZAMANLARDA PORTRE ve MANZARA RESİMLERİNE ODAKLANMIŞ
Nadya Matiyevskaya son zamanlarda portre ve manzara resimlerine odaklanmış durumda. İşte genç sanatçının yaptığı eserlerden bazıları...
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