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Göğüsleriyle resim yapan Belaruslu kadın!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 08.10.2019 10:42 | Son Güncelleme

Göğüsleriyle yaptığı resimlerle adını duyuran Belaruslu ressam Nadya Matiyevskaya ve onun ilginç tabloları ile tanışmaya hazır mısınız! İşte göğüsleriyle resim yapan kadın...

Belarus'ta yaşayan 21 yaşındaki ressam Nadya Matiyevskaya tablolarıyla dikkat çekiyor. Tablolarının özelliği ise hepsini göğüsleriyle boyuyor olması.

İLK BAŞTA EĞLENCE AMAÇLI BAŞLAMIŞ

21 yaşındaki genç sanatçı bu işe ilk başta sadece eğlence amaçlı başlamış. Oyunculuk sınıfındaki arkadaşları birbirlerine eğlence amaçlı saçma sapan görevler verirken bu fikir ortaya çıkmış.

TALEP OLUNCA DEVAM ETMİŞ

Görev icabı bu portreleri yapıp satmaya başlayınca ürettiği işlere talep olduğunu ve para da kazandırdığını görmüş. Genç ressam, bu resimleri teknik açıdan değerlendiremeyeceğini çünkü bu şekilde resim yapan çok fazla kişinin olmadığını söylüyor.

SON ZAMANLARDA PORTRE ve MANZARA RESİMLERİNE ODAKLANMIŞ

Nadya Matiyevskaya son zamanlarda portre ve manzara resimlerine odaklanmış durumda. İşte genç sanatçının yaptığı eserlerden bazıları...

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