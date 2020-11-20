SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Gökalp ve Lara Karakayalı'nın ortak hayali Süper Lig

Gökalp ve Lara Karakayalı'nın ortak hayali Süper Lig

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.11.2020 11:58 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan sporcu ailenin ikiz çocukları Gökalp Karakayalı (17) ve Lara Karakayalı (17), spora gönül verdi. Gökalp, Beşiktaş U19 Takımı’nda kalecilik yaparken, Lara ise hakemlik unvanını kazandı. Antrenmanları birlikte gerçekleştiren ikiz kardeşlerin hayali, Süper Lig’de aynı müsabakada görev alabilmek.

Gökalp ve Lara Karakayalı'nın ortak hayali Süper Lig

İnegöl ilçesinde yaşayan ikiz kardeşler Gökalp ve Lara Karakayalı, sporcu kimlikleriyle öne çıkıyor. Gösterdiği başarılı performansların ardından Beşiktaş’ın U19 Takımı’nda kaleci olarak görev yapan Gökalp ve mülakatlarda elde ettiği birincilikle hakemlik unvanını kazanan Lara, birlikte antrenmanlarını gerçekleştiriyor.

23003

Futbolu çok seven ikizlerin en büyük hayali ise birlikte Süper Lig’de görev alarak, başarılarını taçlandırmak.

Beşiktaş'ta gözler Bankalar Birliği'ndeBeşiktaş'ta gözler Bankalar Birliği'nde

GÖKALP: GÖREV ALDIĞIM BİR MAÇIMIZI YÖNETMESİNİ DİLİYORUM

Pandemi nedeniyle evlerde olduklarını, şu an için bireysel antrenmanlarını gerçekleştirdiklerini kaydeden genç eldiven Gökalp Karakayalı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Takımımla çalışma yapamıyorum, bu yüzden antrenmanlarımı evimizin yanındaki yeşil alanda gerçekleştiriyorum. İkiz kardeşim Lara ile birlikte antrenmanlar yapıyoruz, birlikte çalışıyoruz. Lara da hakemlik unvanını kazandı, O’nun adına çok mutluyum. İnşallah, önümüzdeki yıllarda benim de görev aldığım bir maçımızı yönetmesini diliyorum" dedi.

2

LARA: HAYALİM SÜPER LİG’DE MAÇ YÖNETMEK

Sporcu bir aileden yetiştikleri için futbola ilgi duyduğunu vurgulayan Lara Karakayalı ise "Küçük yaşlardan beridir ikimizin maçlarını izliyordum. İnegölspor’un maçlarını takip ettim, ben de hakem olmak istedim. Mülakatlara katılarak, birinci sırada bitirdim. Sonunda hakem oldum, ikizim de beni hakemliğe hazırladı. Her gün bunun için antrenman yaptık. Mülakatlarda erkek rakiplerimi geçtim. Futbola aşığım. Futbolcu değilim ancak yönetmeyi seviyorum, Türkiye’de kadın hakem sayısı oldukça az. Ben de bu sayıyı artırarak kadınların gücünü futbolda da göstermek istiyorum. Hayalim, Süper Lig’de maç yönetebilmek ve ikizimle de aynı maçta görev almayı çok isterim" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAFLAR: DHA

3

4


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşet anlar! Önce küfretti, sonra saldırdı Dehşet anlar! Önce küfretti, sonra saldırdı
Beşiktaş TFF'ye isyan ettiBeşiktaş TFF'ye isyan etti
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'iİşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"
Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
Menajeri açıkladı! Yusuf Yazıcı'ya rekor ücret...
Menajeri açıkladı! Yusuf Yazıcı'ya rekor ücret...
Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu
Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu
Fenerbahçe'de bir koronavirüs daha
Fenerbahçe'de bir koronavirüs daha
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha!
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha!
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gökalp ve Lara Karakayalı'nın ortak hayali Süper Lig
İşte kardeşi hakem Beşiktaş kalecisi
Beşiktaş'ta gözler Bankalar Birliği'nde
Beşiktaş'ta gözler Bankalar Birliği'nde
Abdullah Avcı Beşiktaş'a ihtarname yolladı
Avcı Beşiktaş'a ihtarname yolladı
Beşiktaş'tan TFF'ye Ersin Destanoğlu isyanı
Beşiktaş TFF'ye isyan etti
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a 19 milyonluk şok
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a 19 milyonluk şok
Beşiktaş'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber! Ersin Destanoğlu'nun cezası onaylandı
Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız isim derbide yok
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.