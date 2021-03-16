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Gökçe Akyıldız'ın oğlu Ömer Aslan 3 yaşında

16.03.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Gökçe Akyıldız'ın oğlu Ömer Aslan 3 yaşında

Oyuncu Gökçe Akyıldız'ın Mustafa Özyurt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer Aslan 3 yaşına bastı. Evini balonlarla süsleyen Akyıldız, oğlu ile çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

'Kırgın Çiçekler' dizisinde canlandırdığı 'Songül' karakteri ile ünlenen oyuncu Gökçe Akyıldız, 2017 yılında Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturmuştu.

Geçtiğimiz yıl yollarını ayıran Akyıldız ve Özyurt'un, Ömer Aslan adında bir çocuğu bulunuyor.

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ÖMER ASLAN 3 YAŞINDA

Oğlu ile keyifli anlarını sık sık Instagram hesabından yayınlayan 28 yaşındaki oyuncunun oğlu önceki gün 3 yaşına bastı.

EVİNİ SÜSLEDİ

Evini balonlarla süsyelen Gökçe Akyıldız, anne-oğul pozlarını yayınladı. Akyıldız, paylaşımına "Bebeğim 3 yaşına girdi" notunu düştü.

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Gökçe Akyıldız
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