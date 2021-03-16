Gökçe Akyıldız'ın oğlu Ömer Aslan 3 yaşında

'Kırgın Çiçekler' dizisinde canlandırdığı 'Songül' karakteri ile ünlenen oyuncu Gökçe Akyıldız, 2017 yılında Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturmuştu.
Geçtiğimiz yıl yollarını ayıran Akyıldız ve Özyurt'un, Ömer Aslan adında bir çocuğu bulunuyor.
Oğlu ile keyifli anlarını sık sık Instagram hesabından yayınlayan 28 yaşındaki oyuncunun oğlu önceki gün 3 yaşına bastı.
Evini balonlarla süsyelen Gökçe Akyıldız, anne-oğul pozlarını yayınladı. Akyıldız, paylaşımına "Bebeğim 3 yaşına girdi" notunu düştü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum