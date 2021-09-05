YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

05.09.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

ÇANAKKALE (AA) - Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu mesleği yapmayana kız vermiyorlarBu mesleği yapmayana kız vermiyorlar
Sosyal medyada viral oldu: Korku filmi gibiSosyal medyada viral oldu: Korku filmi gibi
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldüÇanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazar

İmsak
05:11
Sabah
06:39
Öğle
13:18
İkindi
16:55
Akşam
19:48
Yatsı
21:09

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Pazar

Eczane 17
Merkez
Elifcan Eczanesi
Merkez
Batı Eczanesi
Kepez
Deniz Eczanesi
Ayvacik
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Durmaz Eczanesi
Bayramic
Erdal Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.