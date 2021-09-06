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Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

06.09.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

ÇANAKKALE (AA) - Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın gerçekleştirilmesi planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.

Gökçeada feribot seferleri bugün de aynı nedenle gerçekleştirilememişti.

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