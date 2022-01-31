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Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

31.01.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

ÇANAKKALE (AA) - Kabatepe ile Gökçeada arasında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtınadan dolayı yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.

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