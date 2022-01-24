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Gökçeada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak

24.01.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökçeada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak

ÇANAKKALE (AA) - Kabatepe-Gökçeada hattında bugün ve yarın için planlanan bazı feribot seferleri bölgedeki fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 19.00'daki seferler yapılamayacak.

Yarın sabah Kabatepe'den Gökçeada'ya yapılması planlanan saat 05.00 seferi de aynı nedenden dolayı iptal edildi.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

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