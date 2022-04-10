Gökçeada ile Bozcaada turizm sezonuna köprü ve otoyol avantajıyla girecek

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Kuzey Ege'nin önemli destinasyonlarından Gökçeada ve Bozcaada'da ay sonuna doğru başlayacak turizm hareketliğinde 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde beklentiler arttı.

Dünyanın ilk "Cittaslow (sakin şehir) adası" unvanına sahip, 297 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin en büyük adası konumundaki Gökçeada, yaz aylarında özellikle yurt dışından rüzgar sörfü tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Bozcaada ise antik dönemlerden bugüne pek çok uygarlığı topraklarında barındırması dolayısıyla hem tarih ve kültür hem de deniz turizmi bakımından önemli potansiyeli barındırıyor. Ada, ziyaretçilerine su sıcaklıkları ve tuz oranları birbirinden farklı onlarca koyda yüzme imkanı sunuyor.

Ramazan Bayramı ile başlayacak turizm hareketliliği öncesi ana karada 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun açılması, bunun yanında Kovid-19 salgınının seyrinin hafiflemesiyle turizmciler sezona umutla bakıyor.

İstanbul, Tekirdağ ve Edirne tarafından gelecek tatilciler, Malkara-Çanakkale Otoyolu - Kabatepe İskelesi güzergahından, Ankara, Eskişehir ve Bursa yönünden gelecek tatilciler ise 1915 Çanakkale Köprüsü - Kabatepe İskelesi güzergahından Gökçeada'ya ulaşabiliyor.

İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'den tatilciler, Malkara-Çanakkale Otoyolu - 1915 Çanakkale Köprüsü - Geyikli İskelesi güzergahından Bozcaada'ya zaman kaybını en aza indirerek geçebiliyor.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, AA muhabirine, her geçen yıl adaya talebin artmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Memnuniyet anketlerinde ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Gökçeada ve bu lokasyon çok önemli bir çekim merkezi haline geldi. Bizim alternatif turizm olarak rüzgar sörfü, yürüyüş alanları, aynı zamanda hala bakir koylarımızla ve bu yapıyı, coğrafyayı, lokasyonu, ekolojiyi korumak kaydıyla yarınki nesillere çok doğru aktarmamız gerekiyor. Yüzyılın eseri demiştik, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı yapıldı. Bunun yanı sıra (otoyolun) birinci etabı bitti, ikinci etabıy bittikten sonra Kınalı'dan Kabatepe'ye kadar otobandan insanlarımız, özellikle İstanbul gibi bir metropolün Avrupa Yakası direkt çok kısa bir süre içinde Gökçeada'ya ulaşmış olacak. Bu gelişmeler bizim bu sezon itibarıyla turizmdeki beklentilerimizi artırdı."

Çetin, Gökçeada'yı her şey dahil otel konseptiyle insanları bir yere mahkum etmekten ziyade oda kahvaltı ve butik otel anlayışıyla sabah kahvaltısından sonra akşam yemeğini farklı lokasyonlarda, farklı lezzetleri tadabilecekleri bir yer haline getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

- "Bu sezon Gökçeada'da patlama yaşanacağına inanıyoruz"

Gökçeada İş Adamları ve Turizmcileri Derneği Başkanı Bülent Aylı da köprünün ulaşımda sağladığı kolaylıklarla ekonomiye ve turizme büyük katkılar sunacağını vurguladı.

Köprü konusundaki en net tablonun Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada lokasyonlarından anlaşılacağını dile getiren Aylı, "Bu sezon Gökçeada'da patlama yaşanacağına inanıyoruz çünkü veriler o yönde. Şu anda İstanbul-Çanakkale otobanı Malkara geçişi hizmete açıldı. İstanbul'dan 3 saat 15 dakikada geldim. Bu, çok büyük bir avantaj sağlayacak. Bursa, İzmir üzerinden gelen turistler de yine Gökçeada'mıza deniz ulaşımına takılmadan çok daha kolay ulaşacak, köprüden gelecekler." değerlendirmesini yaptı.

Aylı, salgının da hemen hemen bitme noktasında olduğuna işaret ederek, bu dönemde Gökçeada'nın en çok tercih edilen tatil merkezlerinden olacağına inandığını anlattı.

Paskalya tatili dolayısıyla Bulgaristan, Romanya, Yunanistan'dan kalabalık grupların gelmesini beklediklerini ifade eden Aylı, "Hemen arkasından da Ramazan Bayramı'mız var. Tesislerimiz hem Paskalya'ya hem de Ramazan Bayramı'na hazırlık yapıyor. Şu anda tesislerde, kafelerde, restoranlarda bir çalışma var. Biz bu sezon çok iyi geçeceğine inanıyoruz." dedi.

- "Bozcaada yine tercihteki sıralamada ilk olacaktır"

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz ise adadaki hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

23 Nisan'da işletmelerin büyük bölümünün faaliyete gireceğini anlatan Yavuz, "Ramazan Bayramı'nda ise tümü faaliyete başlayacak. Bu yıl yükselen maliyetlerden dolayı işletmecileri zor bir sezon beklese de 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılması ulaşımı çok kısalttı. Bu, bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Köprünün ulaşım kolaylığıyla Bozcaada yine tercihteki sıralamada ilk olacaktır." ifadesini kullandı.

Ayapetro Otel'in sahibi Burak Aktan ise Bozcaada'da bu sezon daha çok hareketlilik beklediklerini belirterek, "Çanakkale'deki köprünün açılması, otobanların açılması bizler için çok büyük avantajlar yarattı. İnsanlar tatile giderken yolda daha az zaman harcamak istiyor. Bu anlamda Bozcaada daha çok ilgi çekecektir. Biz şubat ayında rezervasyon kabulü yaptık. Şu anda göstergeler çok iyi. Genel olarak sıkıntısız bir sezon olacağı düşüncesindeyiz." diye konuştu.

