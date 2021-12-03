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Gökçeada-Kabatepe hattında iki sefer yapılamayacak

03.12.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökçeada-Kabatepe hattında iki sefer yapılamayacak

ÇANAKKALE (AA) - Gökçeada-Kabatepe hattında bugün yapılması planlanan 2 feribot seferi fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kuvvetli rüzgar nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan bazı seferler gerçekleştirilemeyecek.

Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00 seferleri iptal edildi.

Geyikli ile Bozcaada hattındaki seferlerde de aksamalar yaşanıyor.

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