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Gökçeada'da meralık alanda yangın çıktı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 14.09.2020 01:09 | Son Güncelleme

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin: - "Burada öğrenci yurtları vardı. Büyük bir tehlikeydi ancak ekiplerin müdahalesi ile bu tehlike önlendi. Şu anda can ve mal kaybımız yok"

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde meralık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçenin Yıldızköy mevkisindeki meralık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yeni Bademli köyü yakınlarına doğru ilerleyen yangına Gökçeada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Gökçeada İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin yoğun çalışması ile büyük bölümü kontrol altına alınan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını söyledi.

Ekiplerin yoğun müdahalesinin sürdüğünü belirten Çetin, "Burada öğrenci yurtları vardı. Büyük bir tehlikeydi ancak ekiplerin müdahalesi ile bu tehlike önlendi. Şu anda can ve mal kaybımız yok. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Umarım en kısa sürede tamamı söndürülür." dedi.

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