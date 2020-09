Gökçehöyük ve Hacımuratlı’nın su krizi çözüldü

"Uğraştılar, didindiler şu an su akıyor"

Yüksek kodlara su çıkmadığını belirten Hacımuratlı Mahallesi sakini Hıdır Balcı, yapılan çalışmalarla ilgili olarak “Uzun süredir su sorunu yaşıyorduk. ASKİ ekipleri uğraştılar, didindiler şu an su akıyor sağ olsunlar” dedi.

Hayvancılıkla uğraşan Fikriye Bingöl ise “Bir süredir su sıkıntısı yaşıyorduk. Hem kendi ihtiyaçlarımız için hem de 500-600 hayvan için tanklarla su getirmek durumunda kaldık. Bu konu için gidebileceğimiz her yere gittik. En son ASKİ konuyu sonuçlandırdı. Allah razı olsun. ASKİ ekiplerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. ‘Merak etmeyin suyu size ulaştıracağız’ dediler ve yaptılar” ifadelerini kullandı.