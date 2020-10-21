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Gökçeli Barajı ülke ekonomisine katkı sağlayacak

TOKAT HABERLERİ  | 21.10.2020 16:22 | Son Güncelleme

Tokat Niksar ilçesinde Gökçeli Barajı tamamlandığında ülke ekonomisine ülke ekonomisine 9 milyon 775 bin lira katkı sağlayacak.Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Tokat’a yapılan yatırımlarla mümbit topraklar su ile buluşturuluyor.

Tokat Niksar ilçesinde Gökçeli Barajı tamamlandığında ülke ekonomisine ülke ekonomisine 9 milyon 775 bin lira katkı sağlayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Tokat’a yapılan yatırımlarla mümbit topraklar su ile buluşturuluyor. Tokat’ta son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Gökçeli Barajında inşaatında çalışmalarda sona yaklaşıldığını kaydetti. Gökçeli Beldesi’nin 1 kilometre güneydoğusundaki Selim Deresi üzerinde inşa edilen barajla ilgili bilgi veren Yıldız, “Gökçeli Barajı’nda, gövde sıyırma kazısı ve enjeksiyonu, beton kaplama, dolusavak kazısı, dolusavak beton imalatları ve dipsavak imalatları tamamlanmıştır. Batardo dolgusu tamamlanmış ve gövde dolgusuna devam edilmekte olup, yüzde 95 oranında tamamlanmıştır” dedi.
Ülke ekonomisine 9 milyon 775 bin lira katkı sağlayacak
Yıldız, projenin tamamlanması ile birlikte barajın ülke ekonomisine yıllık 9 milyon 775 bin lira katkı sağlanması hedeflenmekte olduğunu belirterek, “1,03 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ile 2 bin 110 dekar zirai arazi sulanacak ve Gökçeli Kasabası sulama suyu ihtiyacına katkı sağlanacaktır” diye konuştu.

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