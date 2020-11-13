Gökçeyazı’da yangında bin 500 balya saman ile bir buzağı telef oldu

Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesinde meydana gelen dam yangınında bin 500 balya saman yanarken, bağlı bulunan bir buzağı telef oldu.

Sabaha karşı bilinmeyen bir sebepten ötürü meydana gelen dam yangınında bin 500 balya saman ve damda bulunan bir buzağı telef oldu. Gökçeyazı Mahallesinde Ahmet Demir’e ait hayvan damında çıkan saman yangınına İvrindi ve Gökçeyazı itfaiye ekipleri müdahale ettiler. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın sonrası bin 500 balya saman yanarken damda bağlı bulunan bir buzağı telef oldu. Yetkililer yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladılar.

