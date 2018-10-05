SPOR

Gökhan Akkan A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 05.10.2018 14:20 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan, A Milli Futbol Takımı’nın Bosna Hersek ve Rusya maçları aday kadrosunda yer aldı.

Gökhan Akkan A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Bosna Hersek ile oynanacak hazırlık maçı ve Rusya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması aday kadrosunu açıklandı. Aday kadro içeresinde Çaykur Rizespor’un kalecisi Gökhan Akkan da yer aldı. A Milli Takımı'nın kaleci kadrosunda Gökhan’ın yanı sıra Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat da bulunuyor.

Akkan, hafta içerisinde yapmış oldu açıklamada, A Futbol Takımı'nın bir oyuncu için gelebilecek en üst seviye olduğunu ve tekrarda aday kadroya seçildiği durumda gururla formayı taşıyacağını belirtmişti.

PARTNERÇorum... 1800 yıllık havuz ve verandaÇorum... 1800 yıllık havuz ve veranda
Okan Buruk: Haklı ve doğru bir galibiyet aldıkOkan Buruk: Haklı ve doğru bir galibiyet aldık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Gökhan Akkan a milli futbol takımı Bosna Hersek Rusya

En Çok Okunan Haberler

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Meral Akşener talimatı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Meral Akşener talimatı

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun son şansı Başakşehir

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun son şansı Başakşehir

Beşiktaş Olivier Giroud için harekete geçti

Beşiktaş Olivier Giroud için harekete geçti

İsveç basınından olay yaratacak iddia

İsveç basınından olay yaratacak iddia

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Okan Buruk: VAR Sistemi daha adaletli

Okan Buruk: VAR Sistemi daha adaletli

Gökhan Akkan A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda

Gökhan Akkan A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda

Okan Buruk: Haklı ve doğru bir galibiyet aldık

Okan Buruk: Haklı ve doğru bir galibiyet aldık

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı görevinden istifa etti

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı görevinden istifa etti

Okan Buruk resmen Çaykur Rizespor'da

Okan Buruk resmen Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor'da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor'da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.