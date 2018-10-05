Gökhan Akkan A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Bosna Hersek ile oynanacak hazırlık maçı ve Rusya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması aday kadrosunu açıklandı. Aday kadro içeresinde Çaykur Rizespor’un kalecisi Gökhan Akkan da yer aldı. A Milli Takımı'nın kaleci kadrosunda Gökhan’ın yanı sıra Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat da bulunuyor.

Akkan, hafta içerisinde yapmış oldu açıklamada, A Futbol Takımı'nın bir oyuncu için gelebilecek en üst seviye olduğunu ve tekrarda aday kadroya seçildiği durumda gururla formayı taşıyacağını belirtmişti.

